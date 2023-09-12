Землетрясение в Марокко

В результате землетрясения в Марокко, которое произошло 8 сентября, погибли не менее 2862 человек, еще 2562 человека получили ранения. Это последние официальные данные.

Спасательные работы с участием иностранных сил в настоящее время продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горах Атлас на северо-западе Африки, примерно в 70 километрах от Марракеша, одного из крупнейших городов Марокко. Сильнее всего пострадали провинции Эль-Хауз, Чичауа и Тарудант. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от землетрясения так или иначе пострадали 300 тысяч человек.

В историческом центре Марракеша разрушена мечеть и многие другие здания. Стена, окружающая центр, покрылась трещинами или обрушилась.

В Марокко работают команды спасателей из Испании, Италии, Катара, ОАЭ, Туниса, Великобритании и США. Алжир, с которым Марокко на протяжении многих лет находится в состоянии конфликта, открыл небо для самолетов с гуманитарной помощью.

Землетрясение 8 сентября стало самым разрушительным в Марокко с 1960 года — и самым сильным в истории страны. В 1960-м, по разным оценкам, погибли от 12 до 15 тысяч человек — в основном, в городе Агадир. Тогда была зафиксирована магнитуда 5,8. В течение XX века в Марокко произошло девять землетрясений магнитудой более 5 и ни одного больше 6.

После землетрясения 8 сентября король Марокко Мохаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Землетрясение нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны.