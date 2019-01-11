Желание бабушки накормить внучку принесло ей 150 тысяч долларов

Пятница, 11 Январь 2019 Мир Мир

Желание бабушки накормить внучку принесло ей 150 тысяч долларов

Американка выиграла крупную сумму в лотерею, купив билет во время подготовки к семейным посиделкам.

В начале января жительница города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Линда Барнс (Linda Barnes) пообещала внучке устроить семейный ужин с тако — мексиканскими лепешками из кукурузной муки с начинкой из мяса, овощей и бобов. Перед тем как начать готовить, женщина обнаружила, что ей не хватает нескольких ингредиентов.

Несмотря на дождь и холод, американка отправилась в магазин, и во время выбора покупок ее взгляд упал на билеты новой мгновенной лотереи. Барнс купила один из них и отправилась домой. Там она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла главный приз в 150 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей).

По данным организаторов, шанс сорвать главный куш в лотерее составляет примерно один к миллиону.

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