Жена подарила свою почку мужу на 50-летие

Об этом сообщает издание The Mirror.

В октябре 2018 года врачи диагностировали у Стивена Келси (Stephen Kelsey) редкое аутоиммунное заболевание — АНЦА-ассоциированный васкулит. Из-за этого заболевания 'эритроциты вдвое увеличиваются в размерах и поражают жизненно важные органы, в частности почки. Мужчине приходилось три раза в неделю проходить четырехчасовую процедуру диализа, и ему требовалась пересадка почки.

На 50-летие Стивена его 45-летняя жена Трейси объявила ему, что она подходит в качестве донора. Она пояснила, что это — ее подарок на день его рождения. «Были времена, когда я хотел умереть. Поэтому, когда Трейси сказала, что она сможет быть моим донором, я расплакался», — рассказал Стивен.

20 февраля в больнице города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, прошла девятичасовая операция по пересадке Стивену почки Трейси. Теперь пара восстанавливается дома. Они принимают обезболивающие и смотрят телевизор.

Стивен рассказал, что содержание человека на диализе стоит 110 тысяч фунтов в год (9,8 миллиона рублей), дешевле было пересадить почку. «Операция была самым тяжелым, что я когда-либо переживал. Мне пришлось навредить человеку, которого я люблю», — сказал он.