Жена сожгла мужа за отказ дать пароль от телефона

Пятница, 18 Январь 2019 Мир Мир

Жена сожгла мужа за отказ дать пароль от телефона

В индонезийской провинции Восточная Ява женщина заживо сожгла мужа за отказ сообщить ей пароль от мобильного телефона. 

Ильхам Кахьяни (lham Cahyani) спросила у супруга Деди Пурнамы (Dedi Purnama), какой пин-код у его телефона. 26-летний мужчина, чинивший в этот момент крышу, отказался назвать его. Между супругами завязалась ссора, мужчина спустился с крыши и ударил 25-летнюю Кахьяни.

Она дала ему сдачи, началась потасовка. В пылу драки женщина схватила канистру с бензином, стоявшую неподалеку, и вылила ее содержимое на Пурнаму. После этого она подожгла его зажигалкой.

Пламя заметил мужчина по имени Оджи, подбежал к паре и помог потушить его. Пурнаму доставили в больницу, однако через два дня он умер от полученных ожогов. Женщину арестовали.

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