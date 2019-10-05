Жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал

Суббота, 05 Октябрь 2019 Мир Мир

Жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал

25-летняя Розанна Томас из Англии узнала о неоплаченном женихом торжестве от свадебного фотографа, когда сама была в долгах из-за свадьбы.

Об этом сообщает The Sun.

Ее 35-летний жених Гевин Холл говорил, что внес 7 тысяч фунтов стерлингов (562 тысячи рублей) и забронировал зал для торжества. Однако свадебный фотограф позвонил невесте за четыре дня до свадьбы и уточнил, состоится ли мероприятие. Сама Томас уже потратила 10 тысяч фунтов (802 тысячи рублей) на свадебное платье и платья подружек невесты, цветы и украшения. Теперь женщина продает вещи в интернете, чтобы выбраться из долгов.

Томас рассказала, что познакомилась с будущим женихом в Tinder. Когда мужчина узнал о беременности возлюбленной, сам предложил устроить роскошный банкет. Он также утверждал, что обеспечит ее, и убедил бросить работу. Зная, что свадьба не состоится, он все равно позволил занять семье девушки крупную сумму. Парень подделал банковскую квитанцию об оплате места для торжества и уверял, что купил дом для семьи, в который они якобы должны скоро переехать.

После раскрытого обмана девушка перестала общаться с Холлом. Она родила от него дочь, по ее словам, только это дало ей мотивацию жить дальше.

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