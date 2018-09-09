Жених умер через два часа после свадьбы

Воскресенье, 09 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Жених умер через два часа после свадьбы

Житель Великобритании умер спустя два часа после собственной свадьбы.

Дэнни Эмсли и его невеста Клэр поженились 17 августа. Свадьба проходила в спа-отеле недалеко от города Уэтерби на севере страны. На празднике присутствовали 80 родных и друзей пары.

В 23:30 Дэнни поднялся в номер для молодоженов, а Клэр еще оставалась на вечеринке. Через час она зашла его проведать и снова вернулась к гостям, в то время жених еще был жив. Когда женщина вошла в номер в 1:30, то обнаружила, что ее муж скоропостижно скончался. Она выбежала из комнаты и начала звать на помощь. Дверь в номере захлопнулась, гостям пришлось выбивать ее. Они вызвали экстренные службы, но Дэнни не удалось спасти.

Погибшему было 37 лет. Друзья семьи говорят, что мужчина был здоров. Полиция не рассматривает его смерть как подозрительную. 35-летняя вдова написала на своей странице в Facebook, что не представляет, как будет жить без любимого мужа.

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