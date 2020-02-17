Женщин разозлил «Стейк для дам»

Это случилось после того, как гастроблогер Вики Эндрюс выложила в Твиттер фото одного из пунктов меню.

Скандал разгорелся из-за одного из стейков, который владелец заведения назвал «Ladies Fillet». Главная претензия - размеры, так как это был самый маленький стейк в меню.

«Секундочку, прежде чем я приступлю к своему женскому стейку, дайте-ка проверю, есть ли у них для меня салфетка мужского размера», — пишет одна девушка.

«Каждому полу свой стейк. Это просто возмутительно, все равно что распределять джин по половому признаку! Знаете что? Женщины тоже пьют крепкие напитки и едят большие стейки!», — отмечает другая.

Владелец ресторанчика Карл об истории узнал от журналистов британского Metro. Выяснилось, что этот стейк был в меню ресторана уже пять лет и пользовался огромной популярностью у девушек. По словам Карла, «Ladies Fillet» — одно из самых продаваемых блюд в его заведении в принципе, пишет euromag.ru.

На вопрос, будет ли он теперь менять название блюда, он ответил: «Конечно, нет. Зачем менять то, что работает?».