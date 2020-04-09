Женщина дожила до 100 лет и раскрыла секрет долголетия

Об этом сообщает местное издание Ken-Ton Bee.

По словам 100-летней Ленор Кэрролл (Lenore Carroll), ее саму удивляет, что она дожила до такого возраста. Американка перенесла рак и последнее время жила в доме престарелых. Она любит раскладывать пасьянс, играть в лото и следить за новостями.

По мнению Кэрролл, ее секрет долголетия в том, что она была добра к ближним своим. В свое время женщина организовала первый центр анализа крови в своем городе, помогала проводить вакцинации от гриппа, вместе с мужем делала фигуры для праздничных парадов, возила бесплатные обеды неимущим и устраивала благотворительные мероприятия.