Женщина измазала машину навозом ради защиты от жары
Жительница Индии покрыла поверхность своей машины коровьим навозом, чтобы уберечь ее от палящего солнца.
Соответствующим снимком поделился индиец Рупеш Гауранга Гас (Rupesh Gauranga Das) на своей странице в Facebook.
На фотографии видно, что автомобиль марки Toyota вымазан органическим удобрением. «Лучшее применение навоза, что я видел, — написал Гауранга Гас. — Чтобы защитить машину от 45-градусной жары, Седжал Шах (Sejal Shah) нанесла на нее коровий навоз». Он также добавил, что кадр сделан в городе Ахмедабад.
Сельские жители, как правило, использовали коровий навоз, покрывая им наружные стены своего жилища. Таким образом зимой они сохраняли в помещении тепло, а летом — прохладу.
Температура воздуха в Индии в последнее время держится выше отметки в 40 градусов Цельсия. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не выходить на улицу в промежутке с 10:30 до 15:00, когда солнце наиболее «агрессивно».