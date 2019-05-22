Женщина измазала машину навозом ради защиты от жары

Соответствующим снимком поделился индиец Рупеш Гауранга Гас (Rupesh Gauranga Das) на своей странице в Facebook.

На фотографии видно, что автомобиль марки Toyota вымазан органическим удобрением. «Лучшее применение навоза, что я видел, — написал Гауранга Гас. — Чтобы защитить машину от 45-градусной жары, Седжал Шах (Sejal Shah) нанесла на нее коровий навоз». Он также добавил, что кадр сделан в городе Ахмедабад.

Сельские жители, как правило, использовали коровий навоз, покрывая им наружные стены своего жилища. Таким образом зимой они сохраняли в помещении тепло, а летом — прохладу.

Температура воздуха в Индии в последнее время держится выше отметки в 40 градусов Цельсия. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не выходить на улицу в промежутке с 10:30 до 15:00, когда солнце наиболее «агрессивно».