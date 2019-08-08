Женщина купила тесные туфли и едва не лишилась ноги

Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

23-летняя модель Джемма Дауни (Gemma Downey) приобрела в одном из местных секонд-хендов туфли на платформе. Она надевала их несколько раз, пока однажды не почувствовала, как ремешок натирает ей пятку. У нее появилась мозоль, которая очень болела и через некоторое время посинела.

«Однажды я просто упала на пол от невыносимой боли», — рассказала Дауни.

Она решила обратиться в больницу, где ей прописали антибиотики. Однако состояние женщины продолжало ухудшаться, поэтому ей пришлось отправиться в другое медицинское учреждение. Там специалисты обнаружили у нее начальную стадию сепсиса: «Я пошла на прием к врачу, и он сказал, что мой пульс был очень высоким, а мое артериальное давление очень низким», — отметила она.

Дауни также предупредили, что если бы она обратилась за помощью чуть позже, то инфекция могла привести к ампутации ноги или летальному исходу. Британка провела в больнице два дня, после чего ее выписали.

Сейчас модель вынуждена носить шлепанцы или другую свободную обувь. Болезнь серьезно сказалась на ее работе, так как теперь ей придется отказаться от туфель на высоких каблуках. Однако Дауни все же планирует вернуться к своей обычной жизни в ближайшее время.