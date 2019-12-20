Женщина напоила чужих детей 355 литрами грудного молока

Пятница, 20 Декабрь 2019 Мир Мир

Женщина напоила чужих детей 355 литрами грудного молока

Жительница американского города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, вскормила своим грудным молоком 30 детей.

Об этом сообщает WVEC.

После рождения сына Кристина Реш (Christina Resch) женщина обнаружила, что у нее остается лишнее молоко. Ребенку требовалось не больше 300 миллилитров в день, а избыток приходилось сцеживать. Каждый день она прятала в холодильник два-три литра молока.

Реш стала отдавать излишки подруге, у которой была грудная дочь, но молоко все равно не кончалось. Тогда она стала искать нуждающихся детей через Facebook. За 17 месяцев женщина пожертвовала 355 литров грудного молока и помогла 29 чужим младенцам.

Реш жертвовала молоко сиротам и младенцам, которым не подходит обычная детская смесь. Кроме того, к ней обращались матери, которые по той или иной причине не могли кормить детей сами. «Одна женщина приехала за молоком для своих близнецов из Ричмонда», — утверждает Реш. Этот город находится более чем в 100 километрах от Вирджиния-Бич.

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