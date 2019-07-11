Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек

Об этом церковный служитель Сет Балцелл (Seth Baltzell) написал на своей странице в Facebook.

«Мы осматривали здание средней школы города Сентралия и нашли тайник с кошельками, которые, как мы думаем, украли в середине 1940-х годов, — рассказал Балцелл, сопроводив пост фотографией находки. — Воришка забрал деньги, оставив только документы, фотографии и другие личные вещи владельцев». Пастор объяснил журналистам, что церковь City Hope Church, в которой он служит, собирается перебраться в старое здание школы.

Балцелл привел имена и фамилии тех владельцев вещей, которые удалось идентифицировать по документам. Публикация быстро стала вирусной и собрала более трех тысяч ретвитов и сотни комментариев. Вскоре с мужчиной связалась 89-летняя Бетти Джун Сиссом (Betty June Sissom), обнаружив свое имя в списке. «Я помню, что в юности потеряла свой красный кошелек. Не могу поверить, что его нашли, столько времени прошло с тех пор», — отметила пенсионерка.

Джун Сиссом обрадовалась находке, поскольку в кошельке хранились памятные для нее фотографии, уточняет газета The Ledger-Enquirer. «Поглядите, это я с мальчишкой по имени Джимми Кейн (Jimmy Kane). Я была по уши в него влюблена», — призналась она.

Балцелл подчеркнул, что, помимо Джун Сиссом, пять других хозяев вещей вышли с ним на связь. Он намерен вернуть все 15 кошельков, которые удалось обнаружить в школьном женском туалете.