Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Перина Гейнс (Perina Gaines) купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов.

По словам Гейнс, победа в лотерее преподала ей важный урок. Женщина осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок. «Стоит лишь довериться судьбе», — подытожила она. Победительница не уточнила, на что планирует потратить денежный приз.