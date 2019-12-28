Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Суббота, 28 Декабрь 2019 Мир Мир

Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Перина Гейнс (Perina Gaines) купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов.

По словам Гейнс, победа в лотерее преподала ей важный урок. Женщина осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок. «Стоит лишь довериться судьбе», — подытожила она. Победительница не уточнила, на что планирует потратить денежный приз.

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