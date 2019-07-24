Женщина отыскала детсадовского друга и вышла за него замуж

Среда, 24 Июль 2019 Мир Мир

Женщина отыскала детсадовского друга и вышла за него замуж

Американка нашла друга, которого не видела с пяти лет, и вышла за него замуж.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Натали Кроу (Natalie Crowe) и Остин Тэтмен (Austin Tatman) познакомились в детском саду в городе Окала во Флориде, когда обоим было по два года. «Это странно, потому что в таком возрасте мальчики и девочки редко играют друг с другом. Но с двух и до пяти лет мы были неразлучны», — говорит Натали.

После развода родителей она с матерью переехала в Коннектикут и надолго потеряла контакт с лучшим другом. В 2012 году 17-летняя Натали вспомнила об Остине и отыскала его в Facebook. Оказалось, что он по-прежнему живет во Флориде. Через несколько недель они снова встретились.

«С тех самых пор мы были вместе, — рассказывает Натали. — Как только я его увидела, наша дружба мгновенно вернулась к жизни». Ей пришлось вернуться в другой штат, чтобы закончить школу, поэтому в течение следующего года они поддерживали отношения на расстоянии. Затем девушка вернулась во Флориду и поступила в университет в городе Орландо.

Летом 2017 года Остин сделал Натали предложение. Она согласилась, и спустя два года они сыграли свадьбу.

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