Женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Мир Мир

Женщина похудела на 63 килограмма ради детей

35-летняя жительница Великобритании Ким Тарнер (Kim Turner) похудела на 63 килограмма, чтобы проводить с детьми больше времени.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Тарнер весила почти 143 килограмма, страдала от одышки и с трудом поднималась по лестнице. У матери троих детей была депрессия — плохое настроение она заедала снеками и шоколадом. Женщина не могла долго держать на руках своего трехлетнего сына, так как у нее быстро начинала болеть спина. Из-за лишнего веса она не гуляла и не бегала с детьми, а родительские спортивные соревнования в школе вызывали у нее ужас. Тарнер не хотела, чтобы дети стыдились ее из-за огромных размеров, и решила похудеть.

Чтобы стать лучшей мамой для своих троих детей, в мае британка вместе со своей сводной сестрой присоединилась к программе для желающих похудеть и начала ходить на фитнес. Она перестала есть вредные продукты и начала отдавать предпочтение овощам и мясу. Раньше Тарнер питалась в основном замороженными полуфабрикатами, а после вступления в программу стала выбирать свежие продукты. Постепенно она стала больше ходить.

За несколько месяцев Тарнер достигла желаемого веса. В итоге она сбросила 63 килограмма. Теперь британка планирует открыть собственную группу для худеющих.

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