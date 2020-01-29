Женщина похудела на 76 килограммов после унижения в самолете

Среда, 29 Январь 2020 Мир Мир

Женщина похудела на 76 килограммов после унижения в самолете

Полная канадка похудела на 76 килограммов после унижения, которое она пережила в самолете, где ей не удалось пристегнуться из-за недостаточной длины ремня безопасности.

Ее историю рассказало издание Daily Mail.

32-летняя Келси Бонас (Kelsey Bonas) из Онтарио стала полнеть после того, как вышла замуж и переехала в Великобританию. Там она пристрастилась к фастфуду и поглощала до четырех тысяч килокалорий в день.

Женщина ходила в «Макдоналдс» два или три раза в день. По утрам она съедала два макмаффина, днем обедала двумя бургерами, а перекусывала куриными наггетсами. В результате ее вес достиг 136 килограммов и стал вызывать неудобства.

Из-за полноты женщине было трудно играть со своими детьми, а в самолетах ей приходилось унижаться перед стюардессами и пассажирами, выпрашивая удлинитель ремня безопасности. Она неоднократно садилась на диеты, но быстро набирала сброшенный вес.

Ей удалось похудеть до 60 килограммов лишь после операции шунтирования желудка и отказа от бургеров в пользу более здоровой пищи. «Сама операция тебя не меняет, — объясняет она. — Это лишь средство. Средство, помогающее контролировать рецидивы. Нельзя вдруг проснуться и стать худым. Нужно принимать верные решения».

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