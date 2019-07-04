Женщина получила от мужа почку в подарок

Четверг, 04 Июль 2019 Мир Мир

Женщина получила от мужа почку в подарок

Житель английской деревни Стони Стантон (графство Лестершир) стал донором почки для своей жены.

Об этом сообщает издание Leicestershire Live.

46-летняя Лиза Ли (Lisa Lee) призналась, что чувствует себя гораздо лучше после операции по пересадке органа.

Лиза с детства испытывала сложности из-за прогрессирующей болезни почек. Она откладывала операцию до последней стадии почечной недостаточности. Одышка женщины была настолько сильной, что ей было сложно подниматься по лестнице, а после имплантации она почувствовала себя «совершенно новым человеком».

Операция прошла в больнице Лестера. Докторам пришлось провести несколько проверок, чтобы убедиться, что ее 51-летний муж Мартин сможет стать донором. Он должен был быть достаточно здоров, а также физически и морально подготовлен, чтобы пожертвовать собственным органом.

Лиза сказала, что Мартин мужественно ожидал операцию, в то время как она испытывала некоторое напряжение. Женщина назвала его героем, который спас ее жизнь, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей, коллег, клиентов и соседей.

После операции она подарила ему открытку с надписью: «Он украл мое сердце, я украла его почку».

Имплантация ослабила иммунитет Лизы, поэтому ей придется избегать контакта с другими людьми на протяжении нескольких месяцев.

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