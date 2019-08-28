Женщина помогла подруге и неожиданно разбогатела

Среда, 28 Август 2019 Мир Мир

Женщина помогла подруге и неожиданно разбогатела

Жительница американского города Уилмингтон, штат Северная Каролина, утверждает, что выиграла в лотерею благодаря доброму поступку.

Об этом сообщает UPI.

«У моей подруги нет машины, поэтому я часто вожу ее до продуктового магазина или по личным делам», — рассказала Дебра Дентон (Debra Denton). Во время одной из поездок приятельница предложила сыграть в лотерею.

Счастливый билет принес Дентон 289,5 тысячи долларов. «Когда я взглянула на выигрышную комбинацию, я не могла поверить в свое везение, — вспоминает победительница. — Я проверяла результаты примерно так: "Ага, первое число совпало, последнее тоже, подождите-ка, у меня стопроцентное совпадение!"».

Женщина решила убедиться, что не ошиблась, и просканировала свой лотерейный билет в магазине. «Только тогда я поняла, что мне все это не мерещится, — отметила американка. — Хотя мне до сих пор не верится. Мне так повезло».

Победительница решила потратить денежный приз на покрытие ипотеки.

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