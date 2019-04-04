Женщина посетила косметический салон и ушла с ожогами

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на телепередачу A Current Affair.

Лилиан Пол (Lillian Paul) попробовала новую для себя процедуру по удалению волос с лица в местном косметическом салоне. После сеанса австралийка испытала «мучительную боль» и немедленно отправилась в клинику. Врачи пришли к выводу, что многочисленные ожоги кожи лица получены в результате лазерной эпиляции.

Медики предупредили, что кожа Пол может восстанавливаться от одного месяца до нескольких лет. Австралийка вынужденно бросила работу и провела два месяца дома, избегая прямых солнечных лучей. «Было так больно. Дважды в неделю я снимала обгоревшую кожу. Теперь, чтобы чувствовать себя комфортно, я пользуюсь тональным кремом», — рассказывает она.

Косметический салон выплатил Лилиан Пол неустойку за причиненный вред здоровью.