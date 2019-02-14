Женщина приехала в больницу с болью в животе и очнулась с ребенком

В апреле 2018 года учительницу Лизу Дэйви (Lisa Davey) госпитализировали в полубессознательном состоянии с подозрением на кишечную инфекцию. 27-летняя женщина не подозревала о беременности, страдала от тошноты, рвоты и боли в животе. При осмотре врачи обнаружили, что ее живот опух, но решили, что это связано с инфекцией. Однако ультразвуковое исследование показало, что Дэйви находится на 26-й неделе беременности.

Врачи диагностировали ей редкое и опасное осложнение — HELLP-синдром. Состояние пациентки резко ухудшалось, ее органы начали отказывать, поэтому врачам пришлось срочно делать ей кесарево сечение. Операция прошла успешно: женщину и ребенка удалось спасти.

Дэйви узнала о беременности только после того, как пришла в себя в больничной палате. «Я не могла поверить в это. Я работала по 80 часов в неделю, носила тяжелые коробки. Я понятия не имела, что беременна, не было никаких симптомов», — призналась она. Учительница назвала новорожденную дочь Даниэлой в честь медсестры, которая заботилась о ней в больнице.

Сейчас, спустя десять месяцев после родов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.