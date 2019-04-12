Женщина приняла пылесос за преступника и вызвала полицию

Полиция округа прибыла на место спустя семь минут. «Когда мы зашли в дом, мы услышали шорох в ванной комнате», — отметил один из полицейских. Они потребовали, чтобы правонарушитель сдался и вышел из помещения, однако ответа не последовало.

Тогда вооруженные полицейские выломали дверь и обнаружили на полу комнаты робот-пылесос. Согласно протоколу, в этот момент аппарат выполнял «тщательную уборку».