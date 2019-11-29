Женщина приняла рак за воспаление легких

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2017 году 33-летней Вики Маршалл (Vicki Marshall) поставили диагноз — рак молочной железы. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и вылечилась. Два года спустя женщину начал мучить сильный кашель, ей было трудно дышать. Она решила пройти обследование в одной из местных больниц.

Женщина призналась, что была уверена в том, что это воспаление легких. Однако рентген и компьютерная томография показали, что у нее неизлечимая стадия рака с метастазами в печени, позвоночнике и легких. Врачи сообщили, что ей осталось жить несколько месяцев.

Узнав о диагнозе Маршалл, друг семьи создал в интернете страницу для благотворительного сбора средств в поддержку женщины. Маршалл с мужем решили потратить собранные деньги на семейную поездку в Диснейленд, которая могла оказаться их последним путешествием.

Британка рассказала, что в Диснейленде они с мужем разрешили двум сыновьям покупать все, что они захотят, и кататься на любых аттракционах. Она призналась, что поездка была незабываемой и позволила на несколько дней забыть о болезни.

По возвращении Маршалл вновь положили в больницу, где она проходит девятинедельный курс интенсивной химиотерапии.

«Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, если вас настигла болезнь. И не забывайте проходить регулярные медицинские осмотры!» — призвала Маршалл.