Женщина приняла рак за воспаление легких

Пятница, 29 Ноябрь 2019 Мир Мир

Женщина приняла рак за воспаление легких

Жительница английской деревни Тиктон приняла рак за воспаление легких.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2017 году 33-летней Вики Маршалл (Vicki Marshall) поставили диагноз — рак молочной железы. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и вылечилась. Два года спустя женщину начал мучить сильный кашель, ей было трудно дышать. Она решила пройти обследование в одной из местных больниц.

Женщина призналась, что была уверена в том, что это воспаление легких. Однако рентген и компьютерная томография показали, что у нее неизлечимая стадия рака с метастазами в печени, позвоночнике и легких. Врачи сообщили, что ей осталось жить несколько месяцев.

Узнав о диагнозе Маршалл, друг семьи создал в интернете страницу для благотворительного сбора средств в поддержку женщины. Маршалл с мужем решили потратить собранные деньги на семейную поездку в Диснейленд, которая могла оказаться их последним путешествием.

Британка рассказала, что в Диснейленде они с мужем разрешили двум сыновьям покупать все, что они захотят, и кататься на любых аттракционах. Она призналась, что поездка была незабываемой и позволила на несколько дней забыть о болезни.

По возвращении Маршалл вновь положили в больницу, где она проходит девятинедельный курс интенсивной химиотерапии.

«Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, если вас настигла болезнь. И не забывайте проходить регулярные медицинские осмотры!» — призвала Маршалл.

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