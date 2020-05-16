Женщина пристрастилась к загару и едва не лишилась половины носа

Суббота, 16 Май 2020 Мир Мир

Женщина пристрастилась к загару и едва не лишилась половины носа

Пристрастие к загару без солнцезащитного средства обернулось для британки раком кожи.

Историю 27-летней Лорен Котап (Lauren Coathup) из Эссекса, едва не потерявшей ноздрю, приводит Daily Mail.

В январе 2018 года после пляжного отдыха женщина обратила внимание на небольшой потемневший участок кожи на правой ноздре. Со временем пятно увеличивалось в размере, однако Котап не придавала ему значения.

Через полгода британка отправилась в новое путешествие по Италии. Во время отпуска она увидела, что, в то время как ее кожа приобретает бронзовый оттенок, пятно на носу по-прежнему остается бледным.

По прибытии Котап обратилась в больницу, где в результате биопсии у нее диагностировали базальноклеточную карциному (опухоль кожи с выраженным деструктивным ростом — прим. «Ленты.ру»). Медикам удалось удалить пораженные клетки с помощью метода микрографической хирургии Мооса (операция, при которой после удаления каждого слоя ткани последняя проверяется на наличие раковых клеток — прим. «Ленты.ру»).

После третьей процедуры женщина избавилась от рака. По словам врачей, если бы опухоль распространилась глубоко под кожу и Котап не заметила бы пятна на поверхности, ей, вероятно, пришлось бы ампутировать правую половину носа.

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