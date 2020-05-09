Женщина родила аномально редкую идентичную тройню

Подобное встречается лишь у одной из 200 миллионов рожениц, сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Кэти Кроу (Katie Craw) забеременела естественным путем. 9 февраля она родила трех идентичных близнецов с помощью кесарева сечения. Так, на свет появились Томми, Джошуа и Эдди. Помимо них у Кэти есть четырехлетний сын Джейкоб.

Британка узнала, что ждет сразу троих детей на 12 неделе беременности. «Врачи говорили, что забеременеть тройней — большая редкость, но на тот момент они не догадывались, что близнецы были еще и однояйцевыми», — вспоминает Кэти.

Она должна была родить на 32 неделе беременности. Этот срок считается нормальным при многоплодных родах. Однако в случае Кэти беременность проходила с осложнениями. На 28 неделе у нее начались преждевременные схватки. Врачам удалось их остановить, но через две недели, 9 февраля, схватки начались снова. Тогда ей неотложно сделали кесарево сечение.

Томми родился в 17:50 и весил 1,23 килограмма. Джошуа с весом в 1,49 килограмма появился на свет минутой позже. Еще через минуту родился последний из близнецов — Эдди. Его вес составлял 1,46 килограмма. «Я так боялась, но в итоге все прошло чудесно. Персонал шутил и веселил меня. Команда была восхитительной», — поделилась Кэти.

Соседи решили поддержать многодетную семью и анонимно подложили к крыльцу их дома предметы первой необходимости, в том числе упаковки с подгузниками. «Говорят, чтобы вырастить ребенка, нужна помощь целой деревни. Согласна с этим», — иронично заметила британка.