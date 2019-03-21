Женщина родила ребенка с эмбрионом внутри

Четверг, 21 Март 2019 Мир Мир

Женщина родила ребенка с эмбрионом внутри

В Колумбии врачи извлекли эмбрион из живота новорожденного ребенка.

Об этом сообщает местная газета La Crónica del Quindío.

33-летняя Моника Вега (Monica Vega) из колумбийского города Барранкилья прошла на девятом месяце беременности (35-я неделя) плановый осмотр, в ходе которого медики заметили подозрительную деформацию тела ребенка. Оказалось, в животе младенца находился внутриутробный плод.

22 февраля, на 37 неделе беременности, женщина родила дочь по имени Итзамара (Itzamara) при помощи кесарева сечения, пишет Daily Mail. Новорожденной своевременно провели операцию и извлекли из ее живота 45-миллиметровый эмбрион весом 14 граммов. К тому моменту у близнеца сформировались руки и ноги, но отсутствовали сердце и мозг.

Доктора утверждают, что этот случай стал уникальным за всю историю их практики. Как правило, о состоянии ребенка становится известно только после его рождения, однако медикам удалось установить отклонение во время самой беременности.

Спустя месяц состояние здоровья Итзамары пришло в норму. Теперь ее жизни ничто не угрожает.

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