Женщина с двумя матками родила двух детей

Воскресенье, 05 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщина с двумя матками родила двух детей

Жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд (Jennifer Ashwood) обнаружила, что обладает двумя матками и родила сразу двух детей.

Эшвуд рассказала, что у нее уже есть ребенок, и во время первой беременности никто не заметил особенностей строения ее организма. Во второй раз женщина отправилась на плановый осмотр на 20 неделе беременности, когда врач обнаружил, что у нее не одна, а сразу две матки, и в обеих развивается по плоду.

Британка родила на 34-й неделе сына Пирана и дочь Поппи через кесарево сечение. Близнецы родились без каких-либо отклонений.

Подобное явление называют бикорнуальной маткой. Обычно женщины с такой патологией вынашивают одного ребенка в одном из органов.

Издание отмечает, что вероятность оплодотворения сразу двух маток составляет 500 миллионов к одному. Всего таких случаев зафиксировано не более сотни за все время существования человечества.

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