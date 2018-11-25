Женщина шесть дней выживала в пустыне на крекерах

Ее историей поделился информационный портал ABC News.

Брук Филлипс (Brooke Phillips) путешествовала по Северной территории на своем черном внедорожнике вместе с котом и собакой. В какой-то момент 40-летняя женщина заехала не туда, и ее машина застряла.

Женщина недооценила опасность своего положения и выпила все пол-литра воды, которые у нее были, в первый же вечер. В течение следующих пяти дней ей приходилось довольствоваться тем, что у нее было, — соусом для макарон и стеклоочистителем. Во вторую ночь ей удалось набрать немного дождевой воды. «Не буду врать, в последний день я пила собственную мочу», — призналась Филлипс.

Все шесть дней температура держалась на уровне около плюс 30 градусов по Цельсию. Австралийка использовала кондиционер, пока у нее не закончился бензин. Затем она держала открытыми окна и завешивала их полотенцами, но это не сильно помогало справиться со зноем.

Из продуктов у женщины были соус для макарон, кокосовые сливки, немного помидоров, лимонный сок, малиновый сироп и несколько пачек крекеров. Филлипс призналась, что не смогла есть печенье без жидкости — оно было слишком сухим, и она буквально не могла его проглотить.

Незадачливую австралийку обнаружила ее 16-летняя дочь, участвовавшая вместе с другими жителями округи в спасательной операции. Выяснилось, что машина находилась в 30 километрах от ближайшего населенного пункта.

Инспектор полиции Крейг Дэвис (Craig Davis) отметил, что женщине очень повезло выжить «посреди зияющей пустоты», и похвалил ее за то, что она не покидала автомобиль.

Женщину осмотрели врачи и сообщили ей, что ее состояние куда лучше, чем они ожидали. Питомцам Филлипс также удалось выжить.