Женщина умерла на борту самого большого авиалайнера в мире

Об этом сообщает News.com.au.

34-летняя женщина умерла в самолете Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти австралийку в полете, но безуспешно. Полиция ожидает результатов вскрытия для выяснения причины смерти.

Представители авиакомпании поблагодарили персонал за содействие, а одна пассажирка поделилась своими эмоциями по поводу случившегося в социальных сетях. «Кто-то и в правду умер, когда я летела домой. Это невероятно грустно», — написала она.

Airbus А380 считается самым большим пассажирским самолетом в мире. Лайнер может перевезти 555 пассажиров в стандартной трехклассной конфигурации (первый, бизнес, эконом) и до 853 человек в одноклассной (только экономический класс).