Женщина умерла в ожидании результата теста на коронавирус

Вторник, 24 Март 2020 Мир Мир

Женщина умерла в ожидании результата теста на коронавирус

39-летняя жительница американского штата Луизиана умерла в ожидании результата теста на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщает New York Post.

Во вторник, 10 марта, Наташа Отт (Natasha Ott) обратилась в больницу с симптомами простуды. Женщина работала в центре социальной помощи ВИЧ-инфицированным и боялась, что входит в группу риска по коронавирусу. Врачи решили не делать тест на заболевание и отправили Отт домой, ссылаясь на то, что ее жалобы не похожи на симптомы коронавируса.

В социальном центре, где работала женщина, ей предложили пройти тест, но она отказалась, так как в запасе было всего пять штук. Отт посчитала, что они пригодятся другим людям.

В течение недели состояние женщины ухудшалось, симптомы усиливались, и в понедельник, 16 марта, она решила повторно обратиться за медицинской помощью. Врачи согласились протестировать ее на коронавирус, но предупредили, что результаты придут не раньше, чем через пять суток.

В пятницу, 20 марта, Отт перестала выходить на связь. Это встревожило ее знакомого, 36-летнего Джоша Андерсона (Josh Anderson), и он поехал к женщине домой, где она самоизолировалась на время ожидания результатов теста. Мужчина обнаружил Отт мертвой на кухне в ее квартире. «Это ужасная потеря. Время шуток про пандемию прошло, берегите своих близких, пока не стало слишком поздно», — обратился Андерсон к своим подписчикам в Facebook.

Полиция штата Луизиана работает на месте трагедии, чтобы установить точную причину смерти женщины.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. По последним данным, в мире почти 354 тысячи заразившихся, из которых около 100 тысяч выздоровело.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)