Женщина умерла в ущелье на Тайване

Жительница Тайбэя У Цзиюнь, которая прославилась в интернете своими прогулкам по горам в купальнике, погибла после падения в ущелье в тайваньском национальном заповеднике "Юйшань", говорится в сообщении пожарного управления уезда Наньтоу.

Во время восхождения у 36-летней туристки был с собой спутниковый телефон. Она позвонила спасателям и сообщила, что упала с 20-метровой высоты и не может самостоятельно двигаться.

Инцидент произошел в субботу, пишет РИА Новости.

Плохая погода помешала вылету вертолетов, спасатели были вынуждены пойти пешком.

По предварительным данным, женщина находилась на дне ущелья более 40 часов и скончалась от переохлаждения.

По данным Центрального информагентства Тайваня, У Цзиюнь вошла в заповедник "Юйшань" 11 января и планировала подниматься по тропе Батунгуань до 24 января. Местные власти отметили, что у девушки не было разрешения взбираться на горы такой высоты, как Юйшань (3592 метра над уровнем моря). Однако пока неизвестно, какой именно отметки она собиралась достичь для финального фото.

У Цзиюнь не была профессиональным альпинистом. В одном из своих интервью она рассказала, что такое хобби появилось после проигранного пари. По его условиям девушка должна была забраться на гору и сфотографироваться в купальнике. За четыре года она совершила почти сто восхождений и сфотографировалась в 97 купальниках.