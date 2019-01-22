Женщина умерла в ущелье на Тайване

Вторник, 22 Январь 2019 Мир Мир

Женщина умерла в ущелье на Тайване

Любительница гулять по горам в купальнике умерла в ущелье на Тайване.

Жительница Тайбэя У Цзиюнь, которая прославилась в интернете своими прогулкам по горам в купальнике, погибла после падения в ущелье в тайваньском национальном заповеднике "Юйшань", говорится в сообщении пожарного управления уезда Наньтоу.

Во время восхождения у 36-летней туристки был с собой спутниковый телефон. Она позвонила спасателям и сообщила, что упала с 20-метровой высоты и не может самостоятельно двигаться.

Инцидент произошел в субботу, пишет РИА Новости.

Плохая погода помешала вылету вертолетов, спасатели были вынуждены пойти пешком.

По предварительным данным, женщина находилась на дне ущелья более 40 часов и скончалась от переохлаждения.

По данным Центрального информагентства Тайваня, У Цзиюнь вошла в заповедник "Юйшань" 11 января и планировала подниматься по тропе Батунгуань до 24 января. Местные власти отметили, что у девушки не было разрешения взбираться на горы такой высоты, как Юйшань (3592 метра над уровнем моря). Однако пока неизвестно, какой именно отметки она собиралась достичь для финального фото.

У Цзиюнь не была профессиональным альпинистом. В одном из своих интервью она рассказала, что такое хобби появилось после проигранного пари. По его условиям девушка должна была забраться на гору и сфотографироваться в купальнике. За четыре года она совершила почти сто восхождений и сфотографировалась в 97 купальниках.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья