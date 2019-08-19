Женщина упала с высоты 1,5 тысячи метров и осталась жива

Понедельник, 19 Август 2019 Мир Мир

Женщина упала с высоты 1,5 тысячи метров и осталась жива

В Канаде 30-летняя женщина осталась жива после падения с высоты около 1,5 тысячи метров.

Об этом сообщает CNN.

Женщина совершала прыжок с парашютом в районе канадского города Труа-Ривьер, провинция Квебек. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись, и она упала в лесистой местности.

Пострадавшую доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе переломом одного из позвонков. Травмы не представляют угрозы ее жизни.

«Это чудо, — утверждает один из очевидцев. — Не знаю, как человек мог выжить после такого падения с самолета». «Мы все надеялись на что-то, — говорит другая парашютистка, наблюдавшая неудачный прыжок от начала до конца. — Очень волновались за нее. Очень».

Полиция начала расследование. Выяснилось, что у женщины был опыт прыжков с парашютом. Следователи проверяют, не была ли причиной несчастного случая преступная халатность.

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