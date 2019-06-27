Женщина уснула и осталась одна в темном самолете

Как сообщает The Independent, ее никто не разбудил.

Пассажирка летела из Квебека в Торонто, весь рейс занял 90 минут. Как говорит Адамс, она уснула менее чем на полпути. Канадку не заметили, и самолет был припаркован вместе с ней.

«Я проснулась около полуночи (через несколько часов после приземления) на своем сиденье, окутанная холодом в кромешной темноте», ― рассказывает пассажирка. Она попыталась позвонить подруге, но телефон разрядился через минуту после звонка. Испуганная девушка хотела поставить его на зарядку, но в самолете не было электроэнергии. Она призналась, что для нее как для человека с тревожным расстройством это был настоящий кошмар.

Затем она нашла на борту фонарик и смогла открыть дверь самолета, но оказалась на большой высоте. Канадка села, свесив ноги, и стала посылать сигналы бедствия фонариком. Ее обнаружил грузчик, перевозящий багаж. Мужчина был также в шоке от того, что Адамс забыли в самолете.

Девушка рассказывает, что из-за происшествия она страдает ночными кошмарами. Она просыпается среди ночи с ощущением, что заперта в темном месте. Авиакомпания Air Canada, осуществлявшая рейс, прокомментировала, что занимается расследованием произошедшего.

В марте прошлого года сотрудники авиакомпании EasyJet оставили парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту самолета. Кто-то из бортпроводников увез ее инвалидную коляску, и девушке пришлось 40 минут ждать помощи. Телеведущая отдельно отметила грубость сотрудников авиакомпании.