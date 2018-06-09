Женщина устала прятать тело и решила шить купальники

25-летняя девушка решила, что бренды дискриминируют полных женщин, предлагая им скрывающие тело купальные костюмы, и начала выпускать для них более открытые купальники и бикини в коллаборации с маркой Playful Promises.

«Производители на рынке товаров плюс-сайз считают, что для нас главное - прикрыться. Каждая женщина должна иметь возможность почувствовать себя сексуальной и уверенной в себе», - сказала она и добавила, что раньше никогда не могла найти подходящий ее фигуре купальник.

В линейку Хантер Макгреди вошло 10 слитных костюмов и пять раздельных стоимостью от 33 до 66 долларов. Размерный ряд начинается с 46 и заканчивается 52.