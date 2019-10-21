Женщина узнала о беременности и родила в тот же день

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Мир Мир

Женщина узнала о беременности и родила в тот же день

Жительница Мельбурна, Австралия, обратилась к врачу с жалобой на желудочные колики и узнала, что находится на 35-й неделе беременности.

Об этом сообщает издание The Mirror.

В этот же день 26-летнюю Кэйти Мэйсон (Caity Mason) отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн (Flynn).

Мэйсон не замечала никаких признаков беременности: у нее не вырос живот, ее не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация.

Незадолго до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности.

Женщина рассказала отцу Флинна о рождении сына, но мужчина отказался принимать участие в его воспитании.

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