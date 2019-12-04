Женщина вернула незнакомке последний подарок ее покойного отца

Энн Малар Йезудас (Anne Malar Yesudas) рассказала, как утром 21 мая 2010 года, когда ей было 17 лет, отец дал ей купюру в 10 малайзийских ринггит. Девушка ушла в школу и позже узнала, что ее отец погиб в аварии. На оставленной им банкноте она написала: «Это последний подарок от отца. Я люблю тебя, папочка». Там же она указала дату произошедшего.

Малайзийка хранила ценную для нее купюру в сумке, которую украли в сентябре 2018 года. Однако более чем через год она получила банкноту обратно из рук незнакомки. Ее нашла работница банка Хайза Эзани (Hyza Ezany). В субботу, 30 ноября, она решила отыскать автора записки на своей странице в Facebook. Буквально за день публикация собрала десятки тысяч ретвитов.

«Пользователи сети очень помогли мне в поисках Энн», — подчеркнула Эзани. Пост о потерянной купюре с запиской наконец дошел до Йезудас. Женщины планируют встретиться в четверг, 5 декабря.