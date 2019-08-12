Женщина влюбилась в мужчину из Tinder и просчиталась

Об этом пишет Mirror.

Рауз начала переписываться с Джилеттом в феврале 2017 года. По его словам, он работал в сфере ритуальных услуг. Сначала мужчина показался британке милым. «Все его сообщения были такими приятными, когда я читала их, у меня на лице появлялась огромная улыбка», — вспоминала она.

Спустя неделю общения в Tinder пара решила встретиться. Рауз познакомила мужчину со своей мамой, которой он также понравился. Они нередко ходили ужинать все вместе, причем Джилетт часто платил за еду. Кроме того, он обещал сводить Рауз на концерт певца Эда Ширана на ее день рождения.

Затем Джилетт переехал к Рауз под предлогом того, что в его доме стало невозможно жить из-за повреждений, которые зданию нанес шторм. В апреле 2017 года он пожаловался на проблемы с почками и лег в частную клинику, расходы на лечение в которой оплатила его возлюбленная. Рауз перевела на счет Джилетта 3182 британских фунта (около 250 тысяч рублей).

После этого Джилетт перестал отвечать на звонки и сообщения женщины. Она позвонила его родителям и узнала, что они не видели его восемь месяцев и у него нет никаких проблем с почками.

Рауз заявила в полицию, и спустя почти два года они нашли преступника. Джилетт признался, что подобным образом обманывал еще нескольких человек. Его приговорили к трем годам тюрьмы.