Женщина выиграла джекпот в лотерее вслед за братом и подругой

Вторник, 19 Февраль 2019 Мир Мир

Женщина выиграла джекпот в лотерее вслед за братом и подругой

Жительница американского города Грейт-Фолс, штат Монтана, ее брат и знакомая независимо друг от друга выиграли в лотерею крупные денежные суммы. 

Джоди Хендерсон (Jodi Hendershot) стала последней победительницей лотереи в своей семье. 12 февраля она выиграла 9262 доллара (около 606 тысяч рублей). Деньги пошли на празднование Дня святого Валентина и оплату счетов.

Женщина утверждает, что заинтересовалась лотереями, когда ее близкие стали получать один джекпот за другим. Выигрыш брата Хендерсон составил 19 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей), а ее подруге после победы в лотерее будут всю жизнь выплачивать по 25 тысяч долларов в год (1,6 миллионов рублей).

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