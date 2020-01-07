Женщина вызвала полицию из-за криков попугая о помощи

Об этом написали сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич в своем Twitter.

Женщина позвонила в правоохранительные органы, услышав крики «Выпусти меня, выпусти меня!» Тогда к дому приехали четверо заместителей шерифа.

На подъездной дорожке они увидели хозяина дома, ремонтировавшего машину. По просьбе полицейских он прошел в дом и вскоре вернулся с кричащим попугаем. Увидев «пострадавшего», сотрудники правоохранительных органов рассмеялись.

Хозяин дома вскоре рассказал о своем попугае. «[Его зовут] Рэмбо, он сидел на жердочке и кричал (...). Я познакомил его с полицейскими и с соседкой, она тоже посмеялась», — поделился мужчина. По его словам, крикам о помощи попугай научился очень давно.