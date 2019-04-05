Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер

Об этом сообщает издание The Sun.

Шона Харрисон (Shauna Harrison) воспользовалась услугами биотехнологической компании 23andMe, чтобы изучить свою родословную. Оказалось, что ее отец не был ее биологическим родителем. «Бум! На следующий день я получаю электронное письмо от одного из моих родственников: "Кажется, мы с тобой родные. Надеюсь, не напугаю тебя"», — вспоминает американка.

В результате за 2,5 года с ней связались 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время. Харрисон призналась, что с некоторыми родственниками, в том числе с братом Джоди Хэйлом (Jodi Hale), они очень сдружились.