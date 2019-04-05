Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер

Пятница, 05 Апрель 2019 Мир Мир

Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер

Жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест в 27 лет и узнала, что у нее есть 29 братьев и сестер.

Об этом сообщает издание The Sun.

Шона Харрисон (Shauna Harrison) воспользовалась услугами биотехнологической компании 23andMe, чтобы изучить свою родословную. Оказалось, что ее отец не был ее биологическим родителем. «Бум! На следующий день я получаю электронное письмо от одного из моих родственников: "Кажется, мы с тобой родные. Надеюсь, не напугаю тебя"», — вспоминает американка.

В результате за 2,5 года с ней связались 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время. Харрисон призналась, что с некоторыми родственниками, в том числе с братом Джоди Хэйлом (Jodi Hale), они очень сдружились.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья