Женщина заблудилась в тюрьме по пути на свободу

Пятница, 21 Июнь 2019 Мир Мир

Женщина заблудилась в тюрьме по пути на свободу

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, женщина провела взаперти на лестничной клетке тюрьмы больше двух дней.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, она заблудилась.

Комиссар исправительных учреждений Сент-Луиса Дейл Гласс (Dale Glass) объяснил, что 5 июня освобожденная после ареста женщина попыталась покинуть здание тюрьмы, но заблудилась. Американка случайно прошла через эвакуационный выход, из-за чего все двери на всех этажах закрылись.

Несмотря на то, что женщина «издавала звуки», работникам исправительного учреждения не удавалось ее найти, так как она перемещалась от одной двери к другой. Персонал не додумался обыскать пожарную лестницу.

Запертую американку удалось обнаружить только 7 июня, когда один из работников тюрьмы увидел ее через стеклянную дверь. По словам Гласса, женщина не пострадала и отказалась от госпитализации.

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