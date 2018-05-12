Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами

Суббота, 12 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами

Предполагается, что остальные несколько пуговиц, расположенные ниже, остаются расстегнутыми.

Таким образом, часть брюк, соединяющая пояс с бедрами, свободно свисает. Однако покупателям предложили носить штаны и более привычным способом: их можно натянуть выше талии и застегнуть полностью.

Джинсы Y/Project доступны на сайте Farfetch по цене 541 доллар.

В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности брючин отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин - боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

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