Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу

Суббота, 08 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу

В Уганде крокодил утащил женщину с пятимесячным младенцем, которая пришла за водой.

Об этом сообщает местное издание The Daily Monitor.

Хищник напал на нее, когда она вместе с другими жителями деревни набирала воду в озере Альберт. Одна из очевидиц утверждает, что люди заметили приближающуюся рептилию и бросились бежать. В результате женщина с ребенком оказалась один на один с крокодилом.

«Местные пытались ее спасти, но их усилия были тщетны, потому что крокодил с ее телом уже скрылся под водой», — говорит женщина, ставшая свидетельницей происшествия. Младенец также погиб. Найти их останки пока не удалось.

В озере Альберт, располагающемся на границе Уганды и Конго, водятся нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

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