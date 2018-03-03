Женщины из Мексики вышли замуж за деревья

Суббота, 03 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщины из Мексики вышли замуж за деревья

В мексиканском городе Сан-Джасинто-Амилпас, штат Оахака, несколько женщин заключили символические браки с деревьями.

Церемония, устроенная по инициативе перуанского актера и активиста-эколога Ричарда Торреса, прошла в воскресенье, 25 февраля. Участницы, наряженные в белое, обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух букеты цветов.

При помощи символической свадьбы, сыгранной в соответствии с обычаями инков, активисты надеются привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов на юго-западе Мексики.

В декабре 2017 года Ричард Торрес провел аналогичное мероприятие в Перу. Он утверждал, что надеется таким образом спасти тысячи деревьев.

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