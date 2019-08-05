Женское ралли пройдет в Монако

Понедельник, 05 Август 2019 Мир Мир

Женское ралли пройдет в Монако

8 сентября в Монако стартует шестое по счету благотворительное женское ралли на винтажных автомобилях, организованное ассоциацией Child CARE Monaco.

Миссия шоу – привлечь внимания общества к проблемам девочек в Индии, находящихся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в квалифицированном образовании и человеческой заботе.

Ежегодное ралли ретроавтомобилей традиционно становится самым красивым автомобильным событием года в Монако. Для участниц из 20 стран мира предусмотрена аренда суперкаров, в том числе с водителем. Дресс-код ралли нынешнего года — цветочный стиль ретро, пишет euromag.ru.

Для всех экипажей будет предусмотрен увлекательный маршрут, который будет представлен в день проведения гонки. Старт ралли состоится в  08:30 на площади около Казино Монте-Карло. По окончании мероприятия в 19:00 состоится награждение победителей и вечерний коктейль.

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