Женское ралли пройдет в Монако

Миссия шоу – привлечь внимания общества к проблемам девочек в Индии, находящихся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в квалифицированном образовании и человеческой заботе.

Ежегодное ралли ретроавтомобилей традиционно становится самым красивым автомобильным событием года в Монако. Для участниц из 20 стран мира предусмотрена аренда суперкаров, в том числе с водителем. Дресс-код ралли нынешнего года — цветочный стиль ретро, пишет euromag.ru.

Для всех экипажей будет предусмотрен увлекательный маршрут, который будет представлен в день проведения гонки. Старт ралли состоится в 08:30 на площади около Казино Монте-Карло. По окончании мероприятия в 19:00 состоится награждение победителей и вечерний коктейль.