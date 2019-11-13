Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды

Среда, 13 Ноябрь 2019 Мир Мир

Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды

Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер обвинил жену гонщика Коринну в сокрытии правды о состоянии супруга.

Его слова приводит Express.

«Я не знаю, как проходит восстановление Михаэля. Мне бы так хотелось пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке», — заявил Вебер. Он выразил надежду, что гонщик поправится.

В сентябре Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Сообщалось, что ему предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клиники отметила, что гонщик находился в сознании. В ночь на 12 сентября он был выписан из клиники.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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