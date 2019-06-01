Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю

Суббота, 01 Июнь 2019 Мир Мир

Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю

Житель Непала Ками Рита установил новый мировой рекорд по числу восхождений на Эверест спустя неделю после того, как побил предыдущий.

Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

21 мая 50-летний шерп (потомки тибетцев, проживающие в Непале в районе Эвереста) покорил вершину в 24-й раз. Свое первое восхождение на гору он совершил в 1994 году и с тех пор принимал участие в экспедициях почти каждый год.

15 мая сообщалось, что Ками Рита поднялся на Эверест 23-й раз, тем самым установив абсолютный рекорд по количеству восхождений на Джомолунгму. Он отметил, что сделал это ради Непала и народа шерпа, заслуги которого часто недооцениваются.

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