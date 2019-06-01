Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю
Житель Непала Ками Рита установил новый мировой рекорд по числу восхождений на Эверест спустя неделю после того, как побил предыдущий.
Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.
21 мая 50-летний шерп (потомки тибетцев, проживающие в Непале в районе Эвереста) покорил вершину в 24-й раз. Свое первое восхождение на гору он совершил в 1994 году и с тех пор принимал участие в экспедициях почти каждый год.
15 мая сообщалось, что Ками Рита поднялся на Эверест 23-й раз, тем самым установив абсолютный рекорд по количеству восхождений на Джомолунгму. Он отметил, что сделал это ради Непала и народа шерпа, заслуги которого часто недооцениваются.