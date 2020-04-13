Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса

Понедельник, 13 Апрель 2020 Мир Мир

Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса

Население северного индийского штата Пенджаб впервые увидело верхушку горного хребта Гималаев из-за улучшения экологии во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Жители города Джаландхар и его окрестностей публикуют в соцсетях фотографии гор, отмечая, что не могли разглядеть их пиков десятилетиями.

«Впервые за почти 30 лет я ясно увидел Гималаи, поскольку воздух очистился от загрязнения. Это удивительно», — написал Манджит Канг.

Качество воздуха улучшилось после того, как в регионе прекратили работу промышленные предприятия и перестали ездить автомобили. Центральный совет Индии по контролю за экологией установил, что в первый же день введения ограничений воздушное пространство очистилось на 44 процента. За неделю карантина экологическая обстановка улучшилась в 85 городах страны.

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