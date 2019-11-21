Жителям английской деревни пятый год помогает Робин Гуд

Недавно на тротуаре опять нашли пачку 20-фунтовых купюр. Ни у местных жителей, которые исправно сдают находки в полицию, ни у детективов нет объяснения этой загадки.

Свертки с крупной по английским меркам суммой - обычно это сто банкнот по 20 фунтов (что в сумме эквивалентно 2588 долларам или 165 тыс. российских рублей по нынешнему курсу) - начали появляться на улицах, на земле и около заборов в 2014 году.

Полиция графства Дарем опросила множество людей и почти все офисы в деревне, включая банк и почту, - но не нашла зацепок. Проверка купюр на отпечатки пальцев также не дала результата, пишет euromag.ru.

Однако полицейские хвалят жителей Блэкхолл Кольери за честность. Еще ни разу никто не востребовал найденные деньги, поэтому из полиции их возвращают тем, кто их нашел.

Констебль Джон Форстер рассказал, что найденный в понедельник сверток - уже четвертый в этом году.

"Возможно, это делает какой-то добрый самаритянин. В любом случае мы благодарим жителей, которые демонстрируют удивительную сплоченность и каждый раз сдают деньги в полицию, - сказал он. - Причины происходящего остаются для нас тайной, поэтому мы призываем граждан сообщать нам любую информацию, которая поможет докопаться до сути этих событий".

Достоверно утверждать, что все находки были переданы властям, невозможно. Сумма, которую неизвестные регулярно подбрасывают в деревню, практически равна средней ежемесячной зарплате в этом графстве (в целом по Великобритании, по данным на 2019, средняя зарплата чуть выше - 2416 фунтов).