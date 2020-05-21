Жителям Словении выдадут по 200 евро на отдых внутри страны

Четверг, 21 Май 2020 Мир Мир

Жителям Словении выдадут по 200 евро на отдых внутри страны

Власти Словении планируют выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро, пишет euromag.ru.

Подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.

Ожидается, что позже в мае парламент страны одобрит эту инициативу, после чего жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.

Ранее в мае власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 105 человек.

Тем не менее, власти оставили в силе "масочный режим" в общественных местах, в Словении также продолжат действовать правила дистанцирования, запрещены общественные собрания.

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