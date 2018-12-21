Живую американку признали умершей и лишили документов

Пятница, 21 Декабрь 2018 Мир Мир

Живую американку признали умершей и лишили документов

Жительница американского штата Вирджиния обнаружила, что государственные органы признали ее умершей. 

В ноябре Элис Макфолл-Ги (Alice McFail-Ghee) решила подать заявку на получение государственного пособия для приобретения топлива. В агентстве социального страхования ей сообщили, что, согласно документам, она умерла 13 ноября 2016 года. В действительности в этот день скончался ее муж. «У меня только одна теория: когда я относила бумаги в агентство социального страхования, они записали умершим не только его, но и меня», — говорит женщина.

Из-за ошибки Макфолл-Ги лишилась номера социального страхования и не могла получить паспорт. Несмотря на это, ей все равно приходилось платить налоги. Кроме того, она смогла участвовать в выборах. «Надо понимать, умершим можно голосовать, но нельзя получать номер социального страхования», — жалуется женщина.

Чтобы решить проблему, Макфолл-Ги написала письма сенаторам от Вирджинии и обратилась на телевидение. «У нас тут не Дикий Запад, нельзя человека просто взять и убить», — говорит она. Женщина добилась исправления ошибки и уже получила новую карту социального страхования.

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